La grinta di Natsarashvili, 16 anni: martella al tronco il gigante di due metri e vince

Buoni risultati per i pugili reggiani impegnati nei giorni scorsi a Barge (Cuneo) e Piacenza, invitati da palestre locali per disputare match ordinari per la classifica Fpi. E’ stata una vera sfida quella affrontata dal sedicenne Shota Natsarashvili, che si è trovato di fronte un gigante di due metri (Ilyass Boulal) nella categoria youth 70 kg. Ma il martello della Reggiana Boxe nel secondo round ha iniziato il suo gioco. Si è avvicinato e ha colpito quasi esclusivamente sul tronco, spezzando il fiato all’avversario. Le ultime due riprese sono state un inferno per Boulal, costretto a legare e abbassare la testa continuamente, fino alla decisiva squalifica dell’arbitro.

Denis Haidarmataj, junior di 75 kg, ha invece peccato in partenza iniziando lento. Ma dalla seconda ripresa ha sfidato la difesa di Jurgen Neli, portando a casa molte più azioni incisive e vincendo il match. Un po’ deluso per il risultato, ma non certo per la prestazione, il campioncino Enrico Bezzi, che ha sfidato sul ring di casa il fenomeno Fabio Reitano, quest’anno finalista ai campionati italiani dove è stato battuto dal reggiano Giacomo Giannotti. Bezzi ha fatto uno stupendo match, ma un arbitraggio sfavorevole lo ha penalizzato: sconfitto ma con onore.

Interessanti anche i match andati in scena a Piacenza. Giorgio Tamelli ha perso ai punti, così come Filippo Iandolo. Mihail Dimitriu invece ha ottenuto una vittoria ai punti. Dario Campanile in sole due riprese ha fiaccato l’avversario con un’ottima scelta di tempo e l’angolo è stato costretto alla sospensione cautelare. E Giuseppe Usai ha strappato l’ultima soddisfazione per la Reggiana Boxe: il 67 kg allenato da Michael Galli e Valentino Manca ha vinto per squalifica alla 2ª ripresa dopo 3 richiami ufficiali per scorrettezze.