La ’Kobe night’ al PalaBigi. Donazione in nome di Bryant

Sono già passati quasi quattro anni da quel terribile 26 gennaio 2020 in cui Kobe Bryant e la figlioletta Gianna persero la vita assieme ad altre sette persone in un tragico incidente in elicottero sulle colline di Los Angeles. Per onorare la loro memoria, venerdì a partire dalle 20,30 al ‘PalaBigi’ si terrà la ‘Kobe Night ’24’, una serata di beneficenza dedicata al grande campione dei Lakers che nella nostra città ha vissuto il periodo dell’adolescenza al seguito di papà Joe, ai tempi stella indiscussa delle ‘Cantine Riunite’.

L’evento benefico – che ha come nuovo partner Banco Bpm – è strettamente legato al progetto ‘Ambulanza Biancorossa’ promosso da Pallacanestro Reggiana in collaborazione con la Croce Verde e ha il nobile obiettivo di regalare un nuovo mezzo di soccorso alla città.

"Come banca del territorio vogliamo fare la nostra parte unendoci a due importanti realtà cittadine, Croce Verde e Pallacanestro Reggiana, nell’obiettivo comune di regalare alla città una nuova ambulanza – ha commentato Adelmo Lelli, responsabile direzione territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm – Per farlo abbiamo deciso di sostenere attivamente la raccolta fondi promuovendola nelle nostre filiali e presso le giovani generazioni perché crediamo che questa sia anche una buona occasione per incoraggiare i valori più sani dello sport ovvero l’aggregazione, l’inclusione e, non in ultimo, la solidarietà".

La ‘Kobe Night’, i cui biglietti sono già in vendita su ‘Vivaticket’ e in tutti i canali ufficiali di Pallacanestro Reggiana al prezzo di 25 euro, sarà condotta dal giornalista Mario Castelli di Eurosport e vedrà anche la partecipazione di Francesco Costa, vicedirettore de ‘Il Post’ ed esperto di cultura americana e di Tommaso Marino, giocatore del Legnano Basket e collaboratore di Sky Sport. Banco Bpm, oltre a supportare la raccolta fondi, donerà cento biglietti per assistere alla Kobe Night ad un gruppo di giovani studentesse e studenti della nostra provincia.

"Ringrazio Banco Bpm per la sensibilità con cui ha compreso fin da subito l’importanza ed il fine benefico di questo evento e la conseguente scelta di sostenerci nel progetto ‘Ambulanza Biancorossa’ – ha dichiarato il general manager di Pallacanestro Reggiana, Claudio Coldebella – Fa davvero piacere vedere una realtà così radicata nel nostro territorio rivolgere la propria attenzione ed il proprio impegno soprattutto verso le generazioni più giovani. Il nostro contenitore ‘We Care’ è volto proprio a tessere ulteriormente rapporti di questo tipo, che esprimono valori condivisi con il mondo dello sport e portano alla nascita di bellissime collaborazioni".

Francesco Pioppi