La legalità spiegata ai bimbi

Lezioni di legalità dei carabinieri per gli studenti della scuola primaria Montalcini. I militari della tenenza di Scandiano hanno incontrato tre classi delle quinte elementari coinvolgendo 70 scolari e portando all’attenzione dei bambini tematiche importanti tra cui droga, alcol, cyberbullismo e bullismo, corretto uso di internet, educazione alla legalità ambientale e sicurezza stradale. "Da molti anni la nostra istituzione è sensibile all’educazione alla legalità da parte di giovani e giovanissimi per diffondere i valori del rispetto delle regole", dice il colonnello Andrea Milani, comandante provinciale dei carabinieri di Reggio. Gli alunni hanno ricevuto la visita del comandante della tenenza dei carabinieri di Scandiano tenente Valerio Scatoletti e di alcuni suoi colleghi in forza alla caserma di viale Repubblica.