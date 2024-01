La lezione di legalità del colonnello Regni

Una lezione di legalità, ieri a Poviglio, per gli studenti delle terze medie di Poviglio e Brescello, per parlare di "Codice rosso" e delle azioni di contrasto e prevenzione agli atti persecutori e alla violenza in generale. Un incontro organizzato dal dirigente scolastico Tiziana Segalini e dal sindaco Cristina Ferraroni, insieme alle donne dello Spi-Cgil. Dopo l’intervento dei giorni scorsi di un’attivista di "Nondasola", ieri è toccato alla psicologa Maria Rosaria Palmigiano e al colonnello dei carabinieri Luigi Regni, da poco più di un anno in pensione, per alcuni anni comandante dei carabinieri della Compagnia della Bassa Reggiana. Il colonnello Regni, che già nella sua esperienza reggiana aveva più volte incontrato gli studenti in classe, ha parlato ai ragazzi della relazione "tossica", fornendo dei consigli su come affrontare la situazione e su come sia importante trovare il coraggio di confidarsi con persone fidate, tra cui le amiche del cuore, gli insegnanti, le forze dell’ordine. Occorre infatti evitare che l’intervento delle autorità avvenga "quando è ormai troppo tardi". Inevitabile pure l’accenno alla vicenda di Saman Abbas, avvenuta a Novellara, che ha visto proprio il colonnello Regni tra gli investigatori impegnati nella lunga prima fase delle indagini e degli accertamenti.