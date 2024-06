La magia a colori di Elrow. In 30mila alla Rcf Arena tra balli, costumi e giochi

La magia a colori di Elrow Town fa ballare l’Rcf Arena di Reggio dove, per la prima volta in Italia, è approdato il festival di musica elettronica nato in Spagna con "l’obiettivo di donare allegria".

L’Iren Green Park – nei cosidetti ‘boulevard’, il ‘ridotto’ dell’arena eventi del campovolo dell’aeroporto reggiano – è stato invaso da 30mila partecipanti arrivati da tutta Italia e tanti anche da Paesi stranieri che dalla mattina hanno hanno cominciato ad entrare per immergersi nella 12 ore no stop – da mezzogiorno a mezzanotte – di musica ‘sparata’ da decine di dj che si sono alternati alle consolle su ben cinque palchi allestiti e di grande intrattenimento tra giochi gonfiabili di ogni tipo e stand di costumi da indossare.

Una sorpresa sgargiante ad ogni secondo, con coriandoli, variopinti fumogeni e persino confetti, lanciati in aria dal palco. "Questo evento è musica, libertà e spensieratezza – racconta un ragazzo appena varcati i cancelli – Facciamo un po’ di festa e ci divertiamo. L’anno scorso sono stato a quello di Ibiza, c’era molto più casino. Qui invece il clima è più godibile". C’è chi non stava nella pelle. "Da tempo aspettavamo questo evento – spiega una ragazza – che ti dà energia ed emozioni in mezzo a tanta gente. L’Rcf Arena è il posto perfetto". E c’è infine chi lancia un appello: "Questo festival va visto sotto un’altra ottica e bisogna sfatare un tabù: basta associarlo alla droga, la musica elettronica è altro".

Nessuna criticità particolare registrata dalle forze dell’ordine (impeccabili negli ormai rodati servizi di gestione con anche il cane antidroga Victor in servizio), fuori e dentro l’arena, tra afflusso e sicurezza. Unica macchia prontamente però ‘pulita’ dalla polizia con un giovane – con precedenti specifici – bloccato dopo aver messo a segno un furto con strappo di una catenina. Arrestato, è stato portato in questura.