La magia del cinema con ’Estate popolare’ Sul grande schermo il musical ’La La Land’

Un tributo alla magia del cinema con Estate popolare, promossa da Acer e dall’Assessorato alla Casa del Comune. Stasera alle 21 in piazza Lino Grossi al Villaggio Foscato verrà proiettato sul grande schermo un capolavoro del musical come ’La La Land’, film del 2016 di Damien Chazelle interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone. Una moderna versione della classica storia d’amore ambientata a Hollywood, resa più intensa da numeri spettacolari di canto e danza. La pellicola ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 Oscar, è stata premiata al Festival di Venezia e ha vinto 7 Golden Globes. Domani e martedì nel cortile di via Piccinini 5, il Teatro dell’Orsa insieme a Reggio Film Festival propone una rassegna di cortometraggi per grandi e bambini. Una selezione di opere che arrivano da ogni angolo del mondo, compresi corti di animazione per la gioia dei più piccoli. Sempre martedì (ore 21) in piazza San Zenone va in scena C’era una volta racconta, narrazione di fiabe dalla raccolta di Italo Calvino.