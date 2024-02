La Mensa del Vescovo adottata da Vimi Fasteners

Vimi Fasteners, nota azienda con sede a Novellara, ha "adottato" la mensa del vescovo di Reggio, gestita dalla Caritas per aiutare persone in difficoltà. Il sostegno economico previsto a favore della struttura di solidarietà sarà garantito per tutto il 2024, contribuendo allo sviluppo della mensa, che offre non solo pasti caldi ma anche conforto e ascolto.

"Crediamo fermamente nel valore della solidarietà e applaudiamo al contributo impareggiabile del volontariato", spiega Marcella Cartia, responsabile delle risorse umane di Vimi Fasteners. Che aggiunge: "Quando doniamo agli altri, doniamo anche un po’ di noi stessi, creando un legame di profonda umanità. Un impegno che vuole valorizzare le persone fuori e dentro l’azienda. La scelta di una mensa Caritas consentirà di dare il nostro contributo alla comunità e di fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato. E invitiamo tutti i nostri dipendenti a unirsi a noi in questa iniziativa di solidarietà". Andrea Gollini, direttore della Caritas reggiana, ha voluto ringraziare i vertici di Vimi Fasteners per il generoso gesto a favore dell’attività della mensa: "Ringrazio di cuore Vimi Fasteners per il contributo economico che, con generosità, ha scelto di destinare alla mensa del vescovo e per la scelta di promuovere il volontariato d’impresa in mensa con i suoi dipendenti. Come Caritas il nostro compito primario, ancora prima che portare avanti i tanti servizi, è promuovere una società più solidale e accogliente in cui tutti si sentano corresponsabili del bene del prossimo e del bene comune".

Antonio Lecci