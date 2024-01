La Metamorfosi, da triatleta a scrittrice

Viene presentato oggi alle 17,30 alla biblioteca comunale Panarari di Cadelbosco Sopra il libro "Metamorfosi. La mia corsa con la vita" di Marina Davolio. L’amore per la vita può fiorire anche sui terreni più impervi: è questo il messaggio che viene dalla vicenda umana e sportiva di Marina Davolio, la triatleta cadelboschese (dove ha vissuto per diversi anni), guarita da un tumore ovarico, mantenendo durante le cure la sua voglia di lottare e di raggiungere nuovi traguardi, come l’Ironman di Cervia del 2022, con 14 ore di competizione portate a termine con una incredibile forza e un altrettanto indomito spirito. Marina Davolio racconta la sua esperienza, che è raccolta nel libro "Metamorfosi. La mia corsa con la vita", in un incontro pubblico alla biblioteca di Cadelbosco Sopra. A dialogare con Marina è atteso Federico Amico, presidente della Commissione Regionale Parità. Un incontro all’insegna della speranza: l’ispirazione di Marina può aiutare a costruire una società più giusta, mettendo a disposizione ogni energia possibile in vista del traguardo.

"Ci teniamo – afferma l’assessore comunale Giuliana Esposito – a mettere in evidenza storie positive e di rinascita come quella di Marina: un momento importante che ci ricorda l’importanza della ricerca per combattere il cancro, ma anche quanto sia decisivo non perdersi d’animo di fronte alle avversità della vita". La serata ha una finalità benefica: il ricavato della vendita del libro "Metamorfosi. La mia corsa con la vita", sarà devoluto all’associazione "Vittorio Lodini" per la ricerca in chirurgia, che da tempo è attiva sul territorio.

a. le.