La montagna piange Patrizia Amorosi

In lutto la comunità castelnovese per la perdita di una giovane madre molto conosciuta e amata da tutti.

Patrizia Amorosi è deceduta a seguito grave malattia a soli 51 anni.

A darne il doloroso annuncio sono i figli Valentina e Marco, il papà Danilo, parenti e tantissimi amici.

Ieri sera è stato recitato un rosario di suffragio nella chiesa parrocchiale della Pieve di Castelnovo Monti dove questa mattina, con partenza alle ore 9,30 dalla Casa Funeraria Mammi, verrà celebrata la messa funebre.

Al termine il feretro proseguirà per l’Ara di cremazione.

Successivamente le ceneri verranno collocate nel cimitero di Casatelnovo Monti dove Patrizia riposerà per sempre accanto alla mamma Giuliana, mancata anni fa.

Patrizia Amorosi, figlia di Giuliana Ferrari e Danilo Amorosi (che vive a Castelnovo), madre di Valentina e Marco, era molto conosciuta a Castelnovo e in tutta la montagna per aver gestito per tanti anni, prima il Caffè Italia, lo storico locale di piazza Peretti di cui la famiglia Amorosi è proprietaria, poi l’omonima tabaccheria a lato dello stesso stabile.

Gestioni condotte per tantissimi anni da Patrizia assieme ai suoi genitori.

Patrizia era una persona solare: dinamica, sorridente e sempre cordiale con tutti.

Era molto attiva sia in tabaccheria che al Caffè Italia, l’antico locale da dove, fin dall’Ottocento, sono transitati personaggi storici della montagna e non solo.

Storie del passato che il padre Danilo, collezionista di antiche immagini fotografiche, amava ricordare.

Ne parlava spesso con amici, orgoglioso di aver mantenuta integra la facciata dell’immobile che dà su piazza Peretti dove sono conservate le tracce della sua storia.

L’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti esprime, anche a nome dell’intera comunità locale, sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza al padre e ai figli per la prematura perdita di Patrizia.

