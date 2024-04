La Nakayama comanda. Prima ai nazionali

Ottima prova dei giovanissimi della Asd Nakayama – prima società classificata – ai campionati nazionali di karate (i cosiddetti Giochi Primavera) che hanno richiamato al palasport di Salsomaggiore oltre 600 mini atleti. La competizione era suddivisa in due specialità il kata (forme stilistiche) e il kumite (combattimento) chiaramente una forma di combattimento simulato, adatto all’età.

La Nakayama, sodalizio reggiano diretto nella parte tecnica dai maestri Loris Guidetti (cintura nera 7° dan) e Loretta Gabrielli (cintura nera 6° dan) coadiuvati dagli istruttori Franco Grosso cintura e Giovanni Guidetti (entrambe cintura nera 4° dan) si è piazzata al primo posto nella classifica delle società, grazie in particolar modo alla passione della maestra Loretta Gabrielli, promotrice in prima persona dell’attività rivolta ai giovanissimi.

Gli atleti erano suddivisi in tre fasce di età – A, B, C – e gareggiavano in coppia.

Alla fine della festa sportiva, questi sono i risultati ottenuti dai bambini del sodalizio reggiano nelle varie fasce.

1° Coppie classificate: Jouri Abidi e Yasmine Belkiss, Salvatore Brescianini e Tommaso Montanari, Maurizio Montanari e Matteo Montanari.

2° Coppie classificate: Stefania Popa e Elisa Maria Gavril, Natalia Popa e Gaia Domini, Margherita Montanari e Brando.

3° Coppie classificate. Nadine Zraika e Noemi Braghiroli, Samuel Piras e Xander Lambert Juan.

4° Coppie classificate: Riccardo Mauta e Manuele Brescianini, Jana Ajouti e Bogdan Vasu.

Risultati delle gare a squadre.

1° Squadre classificate: Noemi Braghiroli, Nadine Zraika, Jouri Abidi, Margherita Montanari, Brando Torreggiani; Achille Brevini, Rasslene Naam, Montanari Tommaso, Salvatore Brescianini; Bogdan Vasu, Jana Ajjouti, Gaia Domini, Stefania Popa, Elisa Maria Gavril; Samuel Piras, Xander Lambert Juan, Gaia Domini, Natalia Popa, Montanari Maurizio, Matteo Montanari.

3° Squadre classificate: Hassen Thabet, Issrà Naam, Riccardo Mauta, Manuele Brescianini, Lena Eltalawy, Jousef Shanab). (Mattia Dallai, Francesco Cicale, Savanna Rubbiani, Martina Gaetano, Andrea Cardinali, Leonardo Matera).

In questa giornata sportiva i proficui risultati dei giovani atleti della Asd Nakayama sono stati motivo di grande soddisfazione per i loro maestri che per i genitori. L’impegno è stato ripagato.