La navetta attesa dal 2013 e il tempismo

Ci sono voluti undici anni, ma il miracolo è avvenuto. In tempo di Quaresima (o di campagna elettorale, diranno i malpensanti) ecco che arriva il collegamento fra il centro storico e la stazione Mediopadana, con una navetta ogni 15 minuti. La attendevamo dal 2013. Un servizio di civiltà che, lo abbiamo scritto allo sfinimento in questa decade, sarebbe dovuto nascere assieme alla stessa opera di Calatrava: per non costringere i cittadini o i turisti a raggiungere la stazione con la propria auto o con un taxi (oggi al prezzo fisso di 13 euro). Il minibu ne costerà 1,50. Soltanto oggi, dal 2013, hanno trovato le risorse per finanziarlo. Davvero fuori tempo massimo.