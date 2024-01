La neve è arrivata. "A breve comunicheremo l’apertura degli impianti"

Ci riprova la stazione sciistica di Cerreto Laghi, mentre i fedeli clienti, con sci e zaino in spalla, sono pronti a entrare in pista. Nell’ultima nevicata di domenica a Cerreto Laghi sono caduti circa 25 centimetri di neve e l’intero comprensorio sciistico è risultato ampiamente innevato ma non abbastanza per rendere le piste praticabili in sicurezza. La direzione degli impianti, approfittando dell’ulteriore abbassamento di temperatura, ieri ha attivato l’impianto d’innevamento artificiale, in azione tutta la notte, per rafforzare l’attuale manto nevoso. Pertanto al momento gli impianti sciistici restano fermi al palo, mentre gli operatori della stazione di Cerreto Laghi, confidando in previsioni meteorologiche favorevoli, ossia tipicamente invernali, continuano a lavorare intensamente giorno e notte per preparare il comprensorio sciistico al massimo livello di sicurezza convinti, o quasi, di poter finalmente aprire gli impianti del vallone de La Nuda quanto prima, sicuramente il prossimo weekend, se si mantengono le attuali conduzioni. La direzione impianti annuncia: "Comunicheremo nei prossimi giorni la possibile apertura degli impianti che, per mancanza di neve, equivale all’apertura della stagione sciistica 2023-2024. Guardando avanti, osserveremo le temperature e l’andamento delle previsioni del tempo da cui tutto dipende".

s. b.