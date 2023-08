La notte in montagna è piena di stelle Alla rupe di Crovara è tempo di blues

Musica trap, blues e ballo liscio, festa della pizza e del Gaom, osservazione delle stelle, sono alcune delle cose da fare oggi in Appennino. A Savognatica (Carpineti), da oggi a lunedì, "Savognatica per l’Africa", in collaborazione con il Gaom: dalle 17 apertura ristorante; musica con dj Fabio Ceriani; artisti di strada e bancarelle di oggetti etiopi; ricavato in beneficenza al progetto "Mariam" a Shashemene (Etiopia). A Casina 57ª "Fiera del Parmigiano reggiano", con spettacoli, degustazioni, concerti, mercatino e gara tra i caseifici (info: 338 1635247). A Castelnovo Monti, alla Pietra di Bismantova, al Centro "Laudato Sì", alle 18, per la rassegna "L‘uomo che cammina - non festival di sacro e natura", inaugura la mostra "Sul confine del visibile - In dialogo sottile con la Natura e i suoi Elementi", con opere di Francesca Catellani (info: 0522 610204). Sempre alla Pietra, dalle 18,30, "In Vacanza tra le Stelle", laboratorio per bimbi, pic-nic al tramonto e osservazione guidata del cielo stellato. A Crovara (Vetto), all’ostello "La Rupe di San Giorgio", alle 21, per il "Terre Matildiche Music Festival", musica blues con "Mr Oracle King & The Dollar Band" (nella foto); dalle 20, cena a base di grigliata (ingresso gratuito, info: 380 7747903). A Sole di Vetto, oggi e domani, "Festa della pizza": dalle 19 pizza, giochi per grandi e piccini e, dalle 21, musica dal vivo (info: 349 8112005). A Toano, "Sagra della Madonna della Neve": alle 20,30 messa all’oratorio e processione, a seguire concerto in chiesa del pianista Nicolas Bagnoli. A Quara, "Festa d’estate": cena a base di tortelli, polenta e gnocco fritto e ballo liscio con "Daniele Donadelli".A Baiso, "Waoo - festival sulle donna", 2ª edizione, evento itinerante. A Minozzo, alle 20, "La Locanda Lunanuova va a pescare al Mulino", food & drink; alla Peschiera di Garfagno, alle 17, presentazione dei ‘gialli’ di Massimo Storchi. Alla "Sagra di Santo Stefano" di Santonio dalle 19,30 stand gastronomici, musica techno e trap con "Venom" e, alle 23,30, spettacolo pirotecnico. A Costabona, al Monte, dalle 10, "Festa della trebbiatura". A Gazzano, alle 21, improvvisazione teatrale con "I didino". Ad Acquabona, al circolo, alle 21, "6 politico", con poesia e musica. A Collagna, al campo da bocce, alle 19, 2ª "Festa della birra" con dj set. A Miscoso, alle 21, ballo liscio con l’orchestra "Galassi". A San Cassiano, "Festa d’estate". Alla fiera di Regnano cena sotto le stelle.

Giuliana Sciaboni