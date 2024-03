La Painting sostiene la Cri. Donati carrozzine e un mezzo

Nuova donazione solidale a favore della Croce rossa di Guastalla. Arriva dalla ditta Painting, specializzata in articoli in gomma e materie plastiche, che ha sede a Guastalla. Alla Croce rossa ha donato due sedie portantina con scendi scale cingolato assistito, ognuna della portata di 200 chili. Interamente realizzata con speciali leghe di alluminio di derivazione aeronautica, è tra le più leggere attualmente sul mercato. Cingoli lunghi ad alta aderenza permettono l’appoggio della sedia su tre gradini, conferendo sicurezza e maneggevolezza durante la discesa con il paziente seduto. Inoltre, con il contributo della stessa Painting è stata arricchita la donazione di un mezzo di soccorso dedicato alla memoria di Andrea Banchi, prematuramente scomparso in un incidente stradale. Una sua frase si trova sulla fiancata dell’ambulanza: "La vita è una sola, facciamo che sia un capolavoro".

Sempre a favore della Croce rossa guastallese è arrivata pure la donazione di due computer, grazie al generoso gesto dell’associazione "Credere per vedere". Nei giorni scorsi i donatori hanno consegnato due computer ricondizionati nell’ambito del progetto "Dejavu. Laboratorio di riciclo e terapia occupazione". I due computer saranno utilizzati all’interno degli uffici della sede di via Allende, nella zona ospedaliera a Pieve di Guastalla, a supporto delle tante attività amministrative, che quotidianamente gli operatori dipendenti e i volontari portano avanti con impegno e dedizione, a beneficio della comunità: "Desideriamo esprimere un ringraziamento a Francesco Davolio, presidente del comitato guastallese di Croce rossa, e ad Alessandro Marchini, responsabile informatico della sede, per averci consentito di poter effettuare questo gesto benefico", dicono i donatori.

a.le.