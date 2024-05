La Palfinger difende il primato

Appuntamenti casalinghi per le formazioni reggiane impegnate nella Week 5 di Serie A. Il programma si apre oggi al "Caselli": in via Petit Bon la Palfinger Reggio Emilia difende alle 15 e alle 20 la vetta, detenuta in coabitazione con Codogno, ricevendo la visita della Tecnograniti Senago, penultima nel girone E. Un’occasione d’oro, per gli uomini di Biagini, per fare doppietta e riscattare il pari rimediato lo scorso fine settimana ad Alghero.

Nella giornata domenicale, invece, tocca alla Platform-Tmc Poviglio, opposta alle 10 e alle 15 in via Gruara al Modena: i bianco-blu hanno sfruttato al meglio le due vittorie con Settimo Torinese per scalare la graduatoria del girone B, che ora li vede appaiati al secondo posto insieme a Verona e Milano, con quest’ultima che ha due gare in meno. Anche in questo caso la sfida coi rivali di giornata, ultimi in classifica, può servire da ulteriore trampolino di lancio.