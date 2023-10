La ‘parata’ dei veicoli elettrici: "Sensibilizziamo all’utilizzo"

Un centinaio di veicoli elettrici di ogni tipo domani ‘invaderanno’ pacificamente Reggio per sensibilizzarne l’utilizzo. La ‘parata elettrica’ – che bissa quella di successo dello scorso anno – farà tappa in piazza Martiri del 7 Luglio e Piazza della Vittoria (spazi concessi dal Comune) dove potranno ricaricare i veicoli ed esporli alla popolazione. I proprietari dei mezzi saranno a disposizione dei cittadini per informazioni sull’utilizzo dei veicoli elettrici e delle potenzialità. Il programma della giornata partirà alle 10 col ritrovo alle colonnine presso il parcheggio del centro commerciale “Le Colline” in viale Luxemburg dove saranno distribuiti i gadget per la partecipazione ed i permessi per l’accesso Ztl: gli iscritti all’evento potranno inoltre usufruire di un rinfresco a buffet gentilmente offerto dal Conad. Alle 11 la partenza della parata per le vie intorno al centro storico. Alle 11,30 in Piazza Martiri del 7 Luglio e in Piazza della Vittoria. Alle 12 visita libera della città a piedi (e al parco giochi dei giardini pubblici per far giocare i bambini delle famiglie partecipanti) comprensivo di pranzo autogestito o convenzionato presso ristoranti locali. Dalle 15 tutti di nuovo in piazza a disposizione dei cittadini e poi brindisi finale alle 18.