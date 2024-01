La polizia locale festeggia il patrono con le autorità

La polizia locale della Bassa Reggiana, che coinvolge otto Comuni, celebra oggi la festa del patrono, San Sebastiano. Ritrovo alle 16,45 in piazza Mazzini a Guastalla, alle 17 messa in duomo, alle 18,15 alla caserma di via Castagnoli consegna di riconoscimenti, saluti con le autorità e un rinfresco per i partecipanti. Si tratta di un appuntamento tradizionale, con gli agenti coordinati dal comandante Francesco Crudo che si ritrovano per un momento di incontro. La polizia locale della Bassa si occupa di servizi ai cittadini a 360 gradi, con attività di uffici che spaziano dalla sicurezza stradale all’ordine pubblico, fino al contrasto della violenza contro le donne, attrezzature per controllo documenti, verifiche sul territorio con l’uso di droni. Per il prossimo futuro si punta anche all’avvio di un nucleo cinofilo che possa essere utilizzato per le ricerche di persone scomparse e per il contrasto al traffico di droga. E’ inoltre attivo un nucleo per il benessere degli animali, che opera nei tre sub-ambiti: Boretto, Poviglio e Brescello, l’area di Guastalla, Gualtieri e Luzzara, fino a Novellara e Reggiolo.