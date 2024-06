La preside: "Un insegnamento per tutti noi. Lo ricorderemo nell’ultimo giorno di scuola"

"Il suo è stato un gesto nobile. Un insegnamento per tutti noi". Con queste parole Mariagrazia Braglia, dirigente scolastica dell’istituto agrario Zanelli di Reggio Emilia, vuole sottolineare il grande atto di generosità che ha spinto Giacomo Olivieri a fermarsi per prestare soccorso vedendo una persona in difficoltà. Lo piangono i professori dell’istituto, che lui aveva frequentato fino al terzo anno (il 2017). E, per ricordarlo solennemente, nell’ultimo giorno di scuola la preside e gli insegnanti, insieme con gli studenti, si fermeranno per rendere omaggio alla sua memoria: il momento di lutto e di ricordo dedicato a Giacomo sarà in occasione della cerimonia di premiazione agli studenti che si sono distinti.

Olivieri, 24 anni appena, stava tornando da un matrimonio, nella notte tra sabato e domenica, verso le 2: si è fermato perché ha visto una ragazza in difficoltà (con l’auto la giovane aveva centrato un istrice ed era finita fuori strada), è sceso e si è messo a liberare la strada dai resti dell’animale e dai vari detriti. In quel momento, è arrivata un’altra auto che l’ha preso in pieno. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Indaga la polizia stradale di Mirandola.

Giacomo era appassionato di pallacanestro e di cavalli. Originario di Formigine (Modena), lavorava alla Bofrost di Reggio Emilia. Lascia i genitori e due fratelli.

Chiara Gabrielli