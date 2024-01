La Primavera soccombe a Cittadella

Inattesa sconfitta per la Primavera della Reggiana (16), che chiude il girone di andata perdendo 2-1 sul campo del Cittadella (13) e vede avvicinarsi la zona calda. In terra veneta succede tutto nel finale, con i padroni di casa che passano in vantaggio al 70’ con Omoregie ma vengono immediatamente ripresi da D’Angelo, abile a firmare l’1-1; nel finale, però, l’undici di mister Costa capitola una seconda volta, per opera di Nuti.

Ora la classifica si complica, visto che le ultime due posizioni, occupate pari merito da FeralpiSalò ed Alessandria, sono a sole 3 lunghezze: sabato prossimo, nel match che apre il ritorno, derby casalingo interno con la Spal, attuale quarta forza del torneo. Questo l’undici granata sceso in campo: Motta, Rouiched, Ferrari, Blanco (27’ st Camara), Paterlini, Meringolo (37’ st Cruoglio), De Marco (37’ st Biolchi), Shaibu, Abbruscato (15’ st D’Angelo), Tessitori, Campaniello (13’ st Casini). A disp. Donelli, Di Turi, Curti, Barbieri, Natale, Pirazzoli, Fontanini.