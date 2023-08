La Pro Loco di Casalgrande piange Giancarlo Montella: il ricordo di un capo reparto in ceramica

La Pro Loco del paese è in lutto per la morte di Giovanni Montella (foto), avvenuta all’età di 74 anni. Il consiglio direttivo e i volontari dell’ associazione turistica di Casalgrande esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia Montella.

Giovanni abitava a Salvaterra. Per anni ha lavorato come apprezzato capo reparto in una ceramica del distretto ed era il padre di Antonio, attivissimo volontario della Pro Loco. Piangono la sua scomparsa anche la moglie Maria e i figli Massimo, Marco, Maurizio, con le nuore e i nipoti. La famiglia ha chiesot che le eventuali opere di bene siano devolute alla Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco.