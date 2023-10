La ProLoco di Ventasso in aiuto alla Croce Verde Alto Appennino

Le cose fatte insieme riescono meglio: sabato scorso a Ramiseto è stata celebrata l’antica sagra di Santa Giustina, grande festa di paese organizzata dalla Pro loco di Ramiseto con la collaborazione della Croce Verde Alto Appennino e di tutte le aziende dell’intera valle Ramisetana ed oltre. Un evento ricco di iniziative con musica e degustazioni, grande la partecipazione che ha riportato all’antica tradizione della classica sagra tra amici in allegria. Ovviamente il ricavato della festa è stato devoluto alla Croce Verde Alto Appennino che ritiene opportuno ringraziare la Pro loco di Ramiseto per l’ospitalità e tutte le aziende che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione della storica sagra di Santa Giustina. "L’intero ricavato della festa è stato donato alla nostra Associazione e per questo ringraziamo tutti - ha detto il presidente Franchini -. Il sostegno da parte del tessuto sociale ed economico è fondamentale per la Croce Verde".

s.b.