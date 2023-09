La Protezione civile in festa: oggi gnocco fritto solidale per sostenere i volontari

Oggi, dalle 17, a Vezzano si terrà l’iniziativa ‘Protezione civile in festa’ in via al Palazzo a fianco della rotatoria del paese.

Durante il pomeriggio e la serata saranno organizzate, dalla squadra vezzanese della Protezione civile, una mostra fotografica con i principali interventi storici compiuti e attività dimostrative di Protezione civile, ma anche giochi di una volta per bambini, intrattenimento musicale. Sarà possibile acquistare gnocco fritto, chizze e salumi, servizio garantito pure d’asporto.

Tutto il ricavato sarà poi utilizzato dalla squadra della Protezione civile di Vezzano per sostenere le proprie attività a favore del territorio. Il gruppo di volontari vezzanesi sono sempre disponibili a collaborare per le emergenze e per altre necessità garantendo sempre un prezioso servizio alla comunità, come avvenuto nei mesi scorsi per aiutare le popolazioni delle zone alluvionate del ravennate.

I volontari sono inoltre spesso attivi durante le manifestazioni pubbliche e per il recupero di rifiuti abbandonati durante le giornate ecologiche.

Per informazioni e prenotazioni sulla festa del 2 settembre (promossa con il patrocinio del Comune di Vezzano) è possibile telefonare al numero 3477803105.

m. b.