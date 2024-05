La Provincia: "Una rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio critico"

Scoppia la polemica politica dopo l’ennesimo incidente nella frazione di Bosco. La Provincia intanto annuncia importanti novità per la rotatoria a Bosco. Antonello Salsi (candidato sindaco del centrodestra) e il candidato consigliere Giuseppe Pagliani segnalano che ancora "una volta, dopo solo un mese da quello precedente, registriamo un altro incidente a Bosco all’altezza dell’incrocio tra la Provinciale 467, via della Noce e via del Bosco. A noi non interessa nulla di un cartello appena apposto per un lavoro che sarà realizzato: non sappiamo in che tempi, ma riteniamo sia posizionato solo per sedare richieste più che giustificate degli abitanti di Bosco. Da oltre 10 anni dovrebbe essere concretizzata una rotonda che coinvolga la Provincia e il Comune di Albinea per l’adiacente via Romana". Nel frattempo la Provincia ha comunicato che è stata convocata per il 25 giugno la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica per una rotatoria tra la sp 467R (via Fermi) e le strade comunali via del Bosco e via della Noce a Bosco tra i comuni di Scandiano e Reggio. "Procede – dicono dalla Provincia – il percorso tecnico-amministrativo avviato da Provincia e Comuni di Scandiano e Reggio con l’accordo di programma sottoscritto la scorsa estate e finalizzato a mettere in sicurezza un incrocio critico. I lavori potrebbero partire la prossima primavera". O consiglieri di minoranza Chiara Ferrari ed Enrico Ferrari chiedono provvedimenti lungo il percorso delle Tre Croci dove è stata "evidenziata la stessa criticità, ancora presente, di via Molinazza a Fellegara: l’esistenza di una conformazione, tra margine della strada e inizio della banchina, tale da originare uno scalino di ampia profondità particolarmente pericolosa per automobilisti, motociclisti e ciclisti. L’amministrazione provveda in tempi brevi a livellare il gradino allo scopo di scongiurare possibili incidenti".

Matteo Barca