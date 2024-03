La realtà inquietante della Cina

Stasera dalle 20 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, è in programma l’ultimo appuntamento della rassegna "Mondovisioni", con la presentazione del documentario "Total Trust", che fornisce uno sguardo intimo ed inedito dall’interno della Cina, raccontando una realtà profondamente inquietante di tecnologia, repressione e abuso di potere. La proiezione, gratuita e aperta al pubblico, è preceduta dall’iniziativa "Docu Freaks" con interventi di Chiara Cigarini dell’Università Ca’ Foscari d Venezia, Chiara Casotti, attivista di Amnesty International, Luca Belmonte, esperto di intelligenza artificiale, il direttore di "Reggio Film Festival", Alessandro Scillitani, e il documentarista Lorenzo Paglia. Con la community dei "Digital Freaks", introducono il documentario e si confrontano con il pubblico in sala.