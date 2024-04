"La Reggiana cercherà subito il riscatto. Ma la classifica ci costringe a vincere"

"La Reggiana in difficoltà dopo il kappao col Cittadella? In Serie B non contano gli ultimi risultati, è un campionato indecifrabile".

Andrea Malgrati, mister del Lecco, deve in qualche modo portare la nave in porto anche se le acque sono agitate (retrocessione vicina).

"Situazione difficile, lo sappiamo, abbiamo provato a vincere con lo Spezia ma è andata diversamente (1-1, ndr). Sappiamo a cosa andiamo incontro, c’è solo da vincere".

Il tecnico 40enne nato proprio a Lecco torna sulla Reggiana. "Non importano le ultime gare, in B succedono mille cose, e ogni partita ha una storia a sé. I granata verranno per vincere, per consolidare la posizione". Malgrati parla delle motivazioni. "Chi dice che sia facile giocare nelle nostre condizioni perché non abbiamo nulla da perdere si sbaglia. Non è mai così, i giocatori quando scendono in campo vogliono sempre dare il massimo, sentono sempre di dover dare tutto. La classifica può condizionare e portare tensioni, ma non le togli di certo dicendo che non si ha nulla da perdere". Il Lecco ha perso il portiere Lamanna per infortunio. "Le tempistiche saranno lunghe: domani (oggi, ndr) giocherà Melgrati, ha caratteristiche diverse e va bene così".

Si è parlato anche di atteggiamenti.

"A La Spezia non ho convocato Salcedo non tanto per atteggiamento, ma per ciò che si mette in campo. Volevo dargli una scossa perché in una situazione così non mi servono giocatori piatti, infatti l’ho già visto meglio. Salcedo è giovane, ma l’età non conta quando sei un giocatore importante. Lui è uno di quei giocatori che gli altri guardano mentre gioca, ha alle spalle esperienze già importanti. La responsabilità è mia che non sono ancora riuscito ad entrare nella sua testa".

Mister Malgrati chiude parlando della squadra negli allenamenti. "L’ho vista bene, in salute, con lo spirito giusto. Dovremo fare una bella partita sapendo che siamo costretti a vincere, ma anche la Reggiana vorrà fare altrettanto per riscattarsi".