La Reggiana obbligata a vincere

Un solo risultato a disposizione per la Reggiana (40), impegnata alle 19 nella trasferta nella vasca della Rari Nantes Verona (20), valida per la penultima giornata di Serie C.

I granata, secondi in classifica, si presentano al cospetto della quinta forza del torneo con l’obiettivo di strappare obbligatoriamente i tre punti e mantenersi stabili in zona playoff, prima di giocarsi l’accesso alla post season sabato prossimo, quando in via Melato arriverà lo Sporting Lodi, distante 3 lunghezze, ed oggi impegnato in un agevole match casalingo contro Trento.

I ragazzi di Franceschetti dovranno dimostrare che il successo sul fanalino Formigine ha messo alle spalle i kappao con Cremona e Mestrina, che hanno fatto perder loro la vetta, mettendo in acqua tutto quello che hanno in corpo per accedere alle gare che regaleranno la promozione in B.