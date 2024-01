La Regia pensa a De Luca

Sotto traccia, ma senza sosta, continua il lavoro di Goretti per mettere a disposizione di Nesta un attaccante centrale che possa rappresentare un’alternativa a Gondo, rimasto ormai l’unica punta ‘di peso’ in rosa.

Attenzione quindi alle mosse della Samp che potrebbe cedere almeno uno tra La Gumina e soprattutto Manuel De Luca che in estate era già stato sondato dal ds granata. Ieri i liguri hanno finalizzato l’arrivo in prestito di Alvarez dal Sassuolo: qualcuno dovrà fargli posto.

Sempre più distante invece Simone Pafundi: la Reggiana aveva raggiunto l’accordo con l’Udinese, ma i continui rinvii dell’entourage del giocatore sulla firma hanno comprensibilmente spazientito i dirigenti granata che hanno deciso di mettere la parola fine sulla telenovela.

Nel frattempo Jacopo Da Riva è sempre più vicino al trasferimento al Cosenza. Il centrocampista, di proprietà dell’Atalanta, dovrebbe traferirsi i Calabria dove chiuderà la stagione. Ufficiale il passaggio di Eric Lanini al Benevento, con l’attaccante che lascia dopo due stagioni e mezzo, con all’attivo 86 presenze e 28 gol. ‘Cara Reggio, come tutte le cose della vita, anche quelle belle hanno un inizio e una fine – ha scritto il classe ’94 sui propri profili social - C’è stato fin dal primo momento qualcosa di speciale e unico che mi ha legato a questa famiglia, a questa città e questo sogno che dopo qualche difficoltà si è realizzato con una promozione attesa e amata da una città intera. Un giorno potrò dire ‘io ne ho fatto parte’ così da non slacciare mai del tutto questo legame. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato, sopportato, amato a e criticato, ma soprattutto conosciuto. In primis il gruppo di calciatori ma soprattutto Amici con cui ho condiviso questi due anni e mezzo che credo non si interromperanno mai. La società formata da presidenti e persone stupende e di cuore, dai direttori allenatori, staff. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi che mi hanno fatto capire che qualcosa di bello l’ho fatto per la città e questo mi rende davvero felice. Custodirò questi bellissimi ricordi, Reggio avrà sempre un tifoso speciale, grato di aver condiviso insieme questo pezzo di viaggio…e che viaggio! Vi voglio bene, a presto. Ciao Reggio!’.

Nel frattempo il Cosenza ingaggia l’ex difensore granata Gyamfi in uscita dal Potenza, mentre la Ternana ha accolto Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano dal Cagliari. Il Como ha invece definito l’arrivo di Nicholas Gioacchini, attaccante italo-americano classe 2002 dal Saint Louis City (Mls).

Francesco Pioppi