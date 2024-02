La rivolta degli agricoltori, trattori in marcia sulla via Emilia

La protesta degli agricoltori sbarca ufficialmente anche a Reggio. È quanto hanno annunciato i contadini italiani che stamattina si ritroveranno al Conad di Rubiera, intorno alle 8, per poi marciare a passo lento lungo l’intera via Emilia, raggiungendo la tangenziale e proseguendo fino alla rotonda dell’Autostrada con successiva sosta nel parcheggio delle Fiere.

La protesta è in corso in tutta Italia da diverse settimane, all’interno di un movimento di critica verso le politiche agricole europee, considerate poco attente alle necessità dei lavoratori, contrario ai cibi sintetici e che chiede al governo italiano di mantenere alcune agevolazioni fiscali a favore degli imprenditori agricoli, sempre più in difficoltà a causa del costante aumento dei costi di produzione.

Le manifestazioni che nei giorni scorsi hanno bloccato anche il raccordo anulare di Roma, sta risalendo l’Italia passando da Senigallia (Ancona) con oltre 40 trattori e ora sbarcherà per la prima volta anche a Reggio: secondo gli organizzatori, si tratta anche di un modo per sostenere i rappresentanti regionali che sempre oggi porteranno al Ministero dell’Agricoltura le istanze portate avanti durante le proteste di queste settimane. Appuntamento come detto alle 8 al parcheggio Conad di Rubiera, da dove inizierà ufficialmente la manifestazione di protesta.