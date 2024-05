La Sampolese si aggiudica gara 1

Buona la prima per la Sampolese nelle semifinali di Divisione Regionale 2.

La formazione di Beltrami, unica reggiana sopravvissuta nei playoff dopo le eliminazioni di Torre, Saturno e Luzzara, si aggiudica 60-57 la casalinga gara-1 con Fiorenzuola, al termine di 40’ in altalena: meglio il team bianco-rosso in avvio e anche ad inizio ripresa, ma Sichel (16) e Cabrini (14) tengono sempre in scia i piacentini, prima dell’affermazione nel finale. Nelle fila locali il miglior realizzatore è Fontanesi, autore di 13 punti, in doppia cifra anche Alfano (12).

Gara-3 amara, nei playout, per il Gelso: a passare sul campo dei cittadini è il Ducale Magik Parma, che tocca il +10 alla fine del primo tempo e, successivamente, dilaga, fino al 66-47 finale. Per la squadra allenata da Acosta, che era passata in vantaggio nella serie aggiudicandosi il primo match, il finale di stagione è amaro e la costringe a ripartire dalla DR3.