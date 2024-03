La Sasco in pista. La vetta è solo a un passo

Tra riposi, posticipi e campionati troppo brevi, in questo week-end c’è solo una squadra senior di hockey a scendere in pista, la Rotellistica Sasco Scandianese, formazione mista, nel campionato di B.

La squadra di Massimo Barbieri sarà impegnata questa sera alle 20,45 sulla pista di Cremona e sarà fondamentale vincere se si vuole primeggiare in un girone equilibrato. Al comando troviamo infatti Correggio e Mirandola con 13 punti, Rotellistica Sasco 12, Modena 9, Cremona 6 e Pesaro 0. Lo scontro al vertice tra Mirandola e Correggio è stato rinviato al 17 aprile, ma se oggi Scandiano vince sarà temporaneamente in testa. Giocheranno invece diverse formazioni giovanili.

Ad oggi sono queste le vette delle classifiche di categoria a pochi turni dalla fine dei vari campionati. Under 11, Correggio a 36 punti sulla Aldo Baraldi Modena a 21; under 13, Scandiano A con 37 punti su Correggio maschile a 33 e Correggio femminile a 26. Tra gli under 15, Scandiano A e Correggio sono alla pari al comando a quota 30, Scandiano B a 18; under 17, Scandiano a 24 su Correggio a 13; under 19, Correggio 18 punti, dominatore su Scandiano a 3 e Mirandola a 0. Tra gli under 23, infine, classifica molto complicata, con Modena, Scandiano e Correggio a 5, Mirandola a 3.