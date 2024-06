La scuola compie 100 anni. Doppia festa tra cultura e teatro

Un doppio evento per celebrare i cento anni di vita della scuola elementare del centro di Guastalla, l’ex De Amicis, ora inserita nell’istituto Ferrante Gonzaga. Il primo giugno una serata ’culturale’ con l’illustrazione della storia della scuola, con la relazione dell’architetto Stefano Storchi. E poi la festa di fine anno scolastico, con tanti giochi di una volta, animazioni, perfino uno spettacolo teatrale interpretato dagli alunni. E il comitato genitori ha inaugurato e donato un percorso disegnato sulla pavimentazione del cortile scolastico. Nel tempo un gruppo di genitori che crede nella scuola ha messo a disposizione le proprie doti professionali, le idee e soprattutto il tempo libero con iniziative per raccogliere fondi e creare un ambiente migliore per i bambini. Impegno che il comitato genitori vuole continuare per "rendere la scuola un posto migliore".