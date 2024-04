La serata ‘Wish you were here’ in memoria di Roberto Zelioli

Una serata per ricordare Roberto Zelioli, ex assessore di Albinea scomparso nel 2014. L’hanno organizzata i suoi amici in collaborazione con il Comune di Albinea.

‘Wish you were here’ il titolo dell’iniziativa di venerdì 5 aprile alle 21 nella sala civica di via Morandi.

Dopo il saluto e ricordo del sindaco Nico Giberti si esibiranno in un concerto i ‘Little Dario’ che realizzeranno un tributo alla musica pop-rock.

Tra una canzone e l’altra gli amici e i familiari di Roberto leggeranno ricordi e aneddoti della vita passata con lui.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.