La sezione reggiana dei paracadutisti celebra i settant’anni di vita

Domani, al ristorante don Papi, la sezione reggiana dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia celebra il 70° anniversario. L’allora Arp nacque davanti al notaio Geminiano Grasselli per raccogliere in un’unica famiglia gli ex combattenti di tutti i fronti, anche opposti. Per l’occasione è stata coniata una moneta, premiati i soci con maggiore anzianità e consegnato un opuscolo con la storia della sezione, a lungo presieduta dall’indimenticato Umberto Simonini e da anni nelle mani di Franco Mattioli. I fondatori: Mario Bellini, Elio Riccò, Luciano Fornaciari, Athos Melloni, William Catellani, don Bruno Moratti e gli allievi Benito Barberis, Ruggero Battaglia, Piero Costetti e Renato Rondanini. Alla sezione è iscritto anche il gen Marco Bertolini, presidente nazionale Anpdi e a lungo comandante Folgore.