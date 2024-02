"La strada che porta al borgo sta franando"

A Gatta una frana sta divorando la strada comunale che porta a una borgata sulla sponda sinistra del fiume Secchia e al campo sportivo di Gatta. A segnalare il costante peggioramento del tratto stradale – già noto al Comune di Castelnovo Monti che ha posto le transenne (nella foto) – è il signor Zini che abita proprio nella borgata poco oltre la frana, collegata alla strada provinciale di Gatta soltanto dalla strada comunale dove le crepe della frana aumentano.

Carlo Zini, molto attento al territorio, è presidente della cooperativa agricola ’La Montanara’ con sede a Castelnovo Monti, che quest’anno compie i 50 anni.

"Sono tre/quattro mesi che viviamo questa situazione con una strada che continua a manifestare crepe – afferma Zini –. Abbiamo segnalata la cosa al sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini. Sono venuti tutti a vederla, il sindaco, vicesindaco e l’assessore ai lavori pubblici, però interventi non se ne vedono e la situazione continua a peggiorare. Si tratta di una strada comunale che porta a una borgata dove non abito solo io, siamo in cinque famiglie, oltre a un bar e al campo sportivo dove si svolgono i campionati delle squadre della montagna. Per noi, ma anche per chi fa sport, è una strada importante che dà sul Secchia". Secondo Zini la strada franosa è stata visitata anche da un altro tecnico, probabilmente della Protezione civile, però al di là delle verifiche e delle competenze, vorrebbe vedere l’attivazione di un cantiere perché nell’imminente stagione piovosa, teme che la situazione peggiori con il risucchio della piena del Secchia, in questi giorni completamente in secca. Il problema è stato segnalato anche al presidente dell’Unione Comuni Appennino, Elio Ivo Sassi, doppiamente interessato in quanto sindaco di Villa Minozzo che si collega a Gatta.

Settimo Baisi