"La tangenziale si farà e sarà finanziata al 100%. Altro che bugie"

"La tangenziale di Montecchio si farà e sarà finanziata. Altro che bugie da parte del sindaco Torelli. Il consigliere regionale Gabriele Delmonte non sa di cosa sta parlando ed è grave che su una questione così importante per un territorio si getti discredito sul primo cittadino e si alimenti la disinformazione a scopo elettoralistico"’.

L’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, spiega l’iter dell’opera per complessivi 7,5 milioni di euro che sarà finanziata per 5,5 milioni dai fondi Fsc e per 2 milioni di euro da un mutuo del Comune di Montecchio.

"Dopo la firma dell’accordo sui fondi Fsc tra Governo e Regione lo scorso 17 gennaio e il necessario passaggio al Cipess – aggiunge Corsini – le Province potranno presentare le loro proposte alla Regione stessa e quella di Reggio Emilia ha già indicato la tangenziale di Montecchio come prioritaria. Quindi non c’è nessun dubbio. L’opera, di cui c’è già il progetto definitivo, sarà finanziata al 100%".