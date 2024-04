La Torre chiede punti all’Arbor. Sampolese rischia a Campagnola Nella penultima giornata di Divisione Regionale 2, sfide cruciali per le squadre in lotta per la vetta e i playoff. La Berrutiplastics Torre e la Sampolese cercano la vittoria, mentre Gazze Canossa e Saturno Guastalla puntano ai punti. Il derby della Bassa tra Gualtieri e Luzzara si preannuncia emozionante.