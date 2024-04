La vacca rossa di Gattatico è la ’miss’ della fiera cavriaghese

Tutti pazzi per le mucche rosse reggiane, con adulti che si facevano selfie con le "miss" e i bambini che volevano accarezzarle. Erano 15 le superstar che domenica a Cavriago hanno sfilato alla 22° Mostra nazionale della razza in occasione della Fiera del Bue Grasso. La Campionessa è risultata la bovina ‘Enrico Maila’ della azienda agricola Baiocchi di Gattatico, mentre il Premio speciale "Mario Guardasoni" è stato assegnato dagli studenti dello Zanelli alla bovina più rustica: Baslouna della società agricola Quercia Rossa di Ugo Franceschini (Correggio). Il premio "Miglior mammella" è andato a Venere del Borgo delle Vacche Rosse di Asia Ferretti (Vezzano). La bovina Fiorina di Giorgio Borghi (Gavassa) ha vinto il premio under 5 in latte. Vittoria de Il Falco di Bonacini Alessandro (Scandiano) tra le manzette. Genna, della Quercia Rossa, ha preso il 1° premio come Manza da 18 a 28 mesi.

f.c.