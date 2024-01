La vetta è vicina. L’OR vuole il successo

Sfida casalinga per l’OR Reggio Emilia (20), che alle 17 inaugura il suo girone di ritorno di Serie A2 ospitando i laziali del Real Fabrica C5 (13). Dopo aver osservato sabato scorso il turno di riposo, i granata vanno a caccia di un altro successo casalingo per consolidare la terza piazza e, se possibile, provare ad avvicinare le rivali per la vetta; di contro c’è un avversario battuto 2-1 all’andata che però arriva in terra reggiana col morale alto dopo la bella vittoria con Potenza Picena, che gli ha permesso di salire in solitaria al sesto posto della graduatoria, a -4 dai playoff.

Mister Margini può sorridere, visto che con il rientro in campo di Arduini e Valtin Halitjaha dalla squalifica dovrebbe avere tutto l’organico a disposizione.

In Serie B turno interno per la Real Casalgrandese (15), che alle 15 ospita al PalaKeope i liguri del Levante (11) con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di 7 giorni fa con la Mattagnanese e vendicare il kappao dell’andata; nel frattempo la società ceramica ha annunciato l’ingaggio del portiere reggiano Vezzani, che arriva dal Modena Cavezzo Futsal con cui militava in A2 Elite. Trasferta toscana, invece, per il Bagnolo calcio a 5 (18), che spareggia per il quinto posto sul campo della Sangiovannese (18), andando a caccia del terzo successo di fila. In Serie C2 via al girone di ritorno: alle 15 il Futsal Shqiponja (22), secondo della classe, ospita a Castelnovo Sotto il Futsal Molinella (6), mentre alle 16 il Futsal Guastalla (21), che occupa il gradino più basso del podio, fa visita all’Emilia Futsal Academy (17) in quel di San Cesario sul Panaro.

Domani alle 15 trasferta sarda per il Bagnolo (1) in Serie B femminile: dopo l’1-5 interno con la capolista Mediterranea, le giallo-nere sono di scena sul campo dell’Athena Sassari (23), terza forza del torneo.

d.r.