La Vianese non buca la difesa dell’Arcetana. E il Bibbiano/San Polo riaggancia la vetta Il Cervo e Campagnola si dividono la posta in un primo tempo ricco di emozioni. I parmensi passano in vantaggio con un rigore di Benedini, ma i rosa-nero pareggiano con un'incornata di Gargiulo. Ammoniti Lipica, Schiaretti, Boselli, Messori e Ripesi.