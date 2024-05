La Virtus Madrio ricorda Daniele Sansone

La Virtus Mandrio si prepara a ricordare Daniele Sansone, il giovane allenatore e "colonna" del settore giovanile gialloverde scomparso a novembre del 2021 a soli 35 anni. Oggi va infatti in scena la terza edizione del Memorial "Daniele Sansone", torneo di calcio giovanile riservato alla categoria 2012 (dilettanti) e 2013 (professionisti), una giornata di festa che si svolgerà fra il campo in erba e quello adiacente in sintetico del club correggese con 8 squadre al via per dare la caccia agli scettri che nelle prime due edizioni sono andati a Mantova e Reggio Calcio: al mattino dalle 9 alle 13 sono previsti i gironi, che vedono ai nastri di partenza nel gruppo "A" Virtus Mandrio, Reggiana, Modena e Carpi e nel gruppo "B" Reggio Calcio, Sassuolo, Fiorenzuola e Imolese, poi dopo la pausa pranzo le squadre saranno divise in girone Gold e girone Silver sfidandosi dalle 15 fino alle 19, quando ci saranno le premiazioni, alla presenza delle autorità cittadine (il sindaco di Correggio Fabio Testi e l’assessore allo sport Francesca Salsi) e della figlia di Daniele, papà, mamma e sorella che l’anno scorso ha dato alla luce il piccolo Daniele Junior, così chiamato in memoria dello zio. Previsti anche due premi speciali, il trofeo "Natalino Rossi" al miglior portiere e il trofeo "Ariello Albarelli" al capocannoniere del torneo.

Durante il torneo sarà in funzione il bar, mentre nel punto ristoro sarà possibile anche prenotare il pranzo come accaduto domenica scorsa, quando oltre 500 persone hanno riempito l’impianto di Mandrio per il torneo "Fair Play".

d.s.