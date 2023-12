La XV edizione del ’bando’ per la pace. Giuseppe Dossetti

C’è tempo fino al 9 marzo 2024 per partecipare alla XV edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti, il riconoscimento ideato e promosso da Comune di Reggio, Comune di Cavriago, Provincia di Reggio e Regione insieme alla Fondazione Pietro Manodori.

Obiettivi. Il premio vuole far emergere e dare un riconoscimento a chi, con la propria attività ed il proprio impegno, come singoli o in associazione, diffondono la cultura della pace, della solidarietà, della cura della comunità. Il Premio inoltre vuole ricordare la figura e l’opera di Giuseppe Dossetti con un appuntamento annuale ispirato ai principi di un irriducibile antifascismo dal quale scaturì la sua attiva partecipazione alla Resistenza; l’affermazione di una democrazia reale, sostanziale, non nominalista alla quale si ispira il testo della Costituzione italiana, come patto fondante della Repubblica uscita dall’evento tragico e violento della seconda guerra mondiale; l’aspirazione universale alla pace e alla cooperazione fraterna fra gli individui e i popoli, il riconoscimento dei diritti della persona, il dialogo interreligioso, la solidarietà e il rifiuto della guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

A chi si rivolge. Bando per associazioni e singoli cittadini del territorio nazionale. Il premio vuole valorizzare l’operato di Associazioni e singoli cittadini che abbiano compiuto, negli ultimi anni, azioni di pace coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita.

Il bando è nazionale. All’Associazione prima classificata sarà consegnato un premio in denaro di 5mila euro per sostenere l’azione di pace candidata. Al cittadino o alla cittadina prima classificata sarà consegnato un omaggio e la targa del Premio. Possono partecipare anche associazioni che sono già state premiate, presentando una diversa azione di pace.

Scadenza 9 marzo 2024. I bandi e i moduli di candidatura per associazioni e singoli cittadini sono pubblicati qui: https:www.comune.re.itargomentiscuolaprogettipremio-dossetti

Giuria. La Giuria del Premio per la pace ’Giuseppe Dossetti’ è composta da un membro per ciascuno degli enti promotori: Comune di Cavriago, Comune di Reggio, Provincia, Regione in accordo con la Fondazione Manodori.

Il Presidente della Giuria, designato dagli Enti promotori, è l’onrevole Pierluigi Castagnetti.