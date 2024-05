La Zona Annonaria cambierà volto

Lunedì è previsto l’avvio dei lavori di riqualificazione urbana della Zona Annonaria. Si tratta di interventi di sicurezza stradale, sviluppo della rete ciclabile e pedonale lungo via don Giovanni Verità e altre strade, oltre a interventi di compensazione climatica. Le opere sono finanziate interamente dal Pnrr, con 850mila euro.

Sono previste alcune modifiche alla viabilità per contenere i disagi. In particolare viene istituito il senso unico alternato lungo i tratti interessati dai cantiere; al termine della giornata, la circolazione torna a doppio senso, seppur su carreggiata ridotta.

La fine dei lavori è prevista nel febbraio 2025.

Il pacchetto di interventi nella Zona Annonaria (il polo produttivo compreso tra il Crostolo, la ferrovia Milano-Bologna e viale Martiri di Piazza Tien An Men) include la costruzione di nuove infrastrutture e connessioni ciclabili lungo le vie don Verità, Ginzburg, Nagasaki e Hiroshima, la realizzazione di 16 attraversamenti ciclopedonali e l’ampliamento di tratti di marciapiede. Per migliorare la convivenza tra i diversi utenti - veicoli a motore, bici e pedoni – i diversi spazi di percorrenza vengono separati e, in quelli dedicati a ciclisti e pedoni, cordoli e parti di pavimentazione vengono tinteggiati di arancione.

Nell’area viene istituita la Zona 30, mentre saranno riasfaltate. le vie Agnoletti, Galimberti, Ginzburg e un tratto di via Verità. I lampioni obsoleti vengono sostituiti. Previsti nuovi filari alberati e, in particolare in via Ginzburg, si renderà il suolo più permeabile.