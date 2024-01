Prende il via a Fabbrico un laboratorio di musica e songwriting diretto da Antonio Leoni, docente della Songwriting Academy. Il laboratorio è organizzato col patrocinio del Comune. Il primo incontro è fissato per il 9 gennaio, proseguendo i martedì alle 21 con ingresso gratuito. L’iniziativa si svolge nei locali di via Piave 56 a Fabbrico nell’ambito degli eventi promossi dalla associazione Pro.di.Gio, Progetti di Giovani. Un’occasione per gli appassionati di avvicinarsi in modo concreto al mondo della musica e della canzone, imparando i segreti di una vera e propria arte.