L’addio a Barazzoni: "Agì per il bene comune"

La piccola chiesa di Santo Stefano ha contenuto a fatica i tanti volti noti che hanno voluto dare l’estremo saluto all’avvocato Gian Paolo Barazzoni, scomparso a 73 anni nella sua casa di viale Isonzo 1, per una malattia contro la quale ha lottato nel riserbo per oltre un anno e che, nell’ultimo mese, aveva fatto aggravare le sue condizioni.

A officiare la messa funebre don Luca Grassi che ne ha ricordato l’impegno per la ’cosa pubblica’: "Ci auguriamo che il Signore, sul suo esempio, ci porti una nuova generazione di giovani che si vogliano impegnare in politica per il bene comune".

Barazzoni infatti fu lo sfidante di Antonella Spaggiari nelle elezioni del 1995 per la guida del Comune di Reggio Emilia agli albori di Forza Italia, quando ancora non esisteva una sede in città e le riunioni si tenevano a casa sua. E a salutarlo c’erano ieri molti personaggi del mondo politico di quel periodo: Franco Bonferroni, Marco Eboli e Fabio Filippi, fino al neo-candidato del centrodestra Giovanni Tarquini, oltre a tanti colleghi avvocati tra i quali Maura Manghi, Gian Carlo Sutich e Alberto Lasagni. A piangerlo la moglie Doretta, che ha condiviso con lui 48 anni di matrimonio, la figlia Mariapaola, che ne ha ricordato le grandi passioni per il golf, le passeggiate a cavallo, i viaggi in barca e l’amore per i due nipoti Allegra e Filippo, "che continueranno a giocare con lui e a ricordarlo, come se non se ne fosse mai andato".

All’uscita dalla chiesa tanti hanno salutato i congiunti "dell’ultimo Liberale dei modi garbati", dal presidente della Camera di Commercio Stefano Landi, all’ex presidente della Pallacanestro Reggiana Maria Licia Ferrarini ed esponenti delle famiglie importati della città Lombardini, Grasselli, Visconti, Ferioli, Corradi e Barbieri Manodori.

Folta anche la delegazione dei soci del Rotary Reggio Emilia che ne ricordano l’impegno come presidente: "Nel suo anno rotariano aveva portato personaggi di grande spessore come Ambrosetti e l’ex presidente del Senato Marcello Pera e anche dopo non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle nostre iniziative".

La salma di Barazzoni ha quindi raggiunto la sala del commiato per la cremazione, le ceneri verranno in seguito affidate alla famiglia.