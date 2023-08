L’addio a Scandiano alla chef Maura Messori: "Grazie per i sorrisi"

Commozione e grande partecipazione ieri mattina a Scandiano ai funerali della ristoratrice e cuoca Maura Messori (foto), deceduta all’età di 52 anni nella sua abitazione di Bosco a causa di una grave malattia. La donna era titolare, assieme al compagno Davide Marrucci, della ‘Trattoria Marrucci’ all’interno del circolo tennis di Albinea. Dal 2012 gestiva il locale di Albinea. Moltissime persone hanno preso parte all’ultimo addio nella chiesa grande di Scandiano.

La figlia Federica, al termine della Messa, ha ricordato la madre: "Questi mesi sono stati difficili, a volte impossibili, ma mamma mi hai insegnato quanto sia importante il tempo, non perderne neanche un secondo perché i minuti, le ore e i giorni non si recuperano, non tornano indietro e non ci viene fatto lo sconto. Grazie per aver regalato sorrisi e riempito la pancia di tutti noi con le tue prelibatezze. Grazie per la mamma che sei, la compagna, la sorella e l’amica, l’esempio che tutti vorrebbero".

La salma è stata poi accompagnata nel cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione.

mat.b.