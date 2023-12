Ladri al bar: presi contanti e sigarette

Ladri in azione, ieri notte, ai danni del bar trattoria annesso alla stazione di servizio affacciata sulla Cispadana, alla periferia di Luzzara, nei pressi della grande rotatoria di Tagliata. L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando degli intrusi si sono introdotti all’interno del locale, dopo avere forzato una porta sul retro dell’edificio, lontano dallo sguardo dei passanti sulla trafficata strada provinciale. Sul posto sono arrivati i carabinieri e anche i responsabili del locale pubblico. Ma i ladri erano già riusciti a fuggire fra le tante arterie viarie della zona.

Dopo essere entrati, hanno puntato al fondo cassa, per un bottino di circa 300 euro in contanti, aggiungendo alla refurtiva pure diverse stecche di sigarette e delle bevande, per un valore ancora da quantificare in modo esatto. All’arrivo delle forze dell’ordine, comunque, gli autori del furto erano già riusciti a scappare, forse proprio attraverso la Cispadana. Già in passato, perfino lo scorso anno, lo stesso locale era stato preso di mira dai ladri, di notte, il fatto era avvenuto sempre con le stesse modalità.