Ladri di biciclette incastrati dalle dichiarazioni dei testimoni

Sono state le dichiarazioni dei testimoni, in particolare quella di un ragazzo che è stato in grado di indicare in modo chiaro i presunti responsabili, a permettere ai carabinieri di risolvere in breve tempo il caso legato un doppio furto di bicicletta, avvenuto nei giorni scorsi a Pieve di Guastalla. Il furto è avvenuto ai danni di due ragazzi, che avevano lasciato le loro bici parcheggiate in una rastrelliera a Pieve di Guastalla. Ma al loro ritorno le bici non c’erano più. La denuncia presentata ai carabinieri ha permesso di recuperare il maltolto, poi restituito ai proprietari. E questo grazie alla segnalazione di un giovane, che aveva notato due ragazzi (a lui conosciuti) che erano sulle bici in questione. Sono stati i carabinieri di Luzzara a occuparsi della vicenda, denunciando al tribunale dei minori di Bologna due giovani di 16 e 17 anni, accusati di furto in concorso. Ai carabinieri era stato raccontato quanto accaduto. Grazie alle testimonianze raccolte, si è arrivati ai due sospettati del furto. E ben presto anche al recupero delle bici rubate, subito recuperate. A disposizione dei carabinieri luzzaresi pure le immagini della videosorveglianza presente nella zona teatro del furto. Questo tipo di reato è molto diffuso anche nel Reggiano, perfino per reperire pezzi di ricambio per il mercato clandestino.