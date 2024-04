Ladri e truffatori in azione: sos anziani

Ladri e truffatori in azione ieri nella Bassa. A Poviglio una pensionata è stata raggirata con il sistema della falsa perdita di gas. La donna, temendo l’annunciata esplosione, è uscita dall’abitazione, lasciando all’interno i falsi tecnici, i quali ne hanno approfittato per rubare una collana in oro e alcune decine di euro in denaro. Solo più tardi la vittima si è accorta dell’ammanco dei valori. È rimasto tentato il raggiro a una coppia di anziani nel quartiere Baccanello di Guastalla, dove intrusi hanno cercato di portarsi via oggetti in oro, dovendo però fuggire alla reazione dei padroni di casa, in particolare quando uno di loro ha preso il telefono per chiamare un familiare. Le vittime sono apparse comunque spaventate e scosse da quanto accaduto. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per le ricerche e per le prime indagini.