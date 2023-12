Ladri in Audi, furti in serie: "Attenzione"

È stata avvistata anche nella zona di Guastalla l’autovettura Audi A3 usata da malintenzionati che tentano truffe e furti con destrezza con il sistema dello stop delle vetture in transito, facendo credere che sia in corso una situazione di emergenza. La modalità: lampeggiano con i fari per fare fermare le vittime, le quali si ritrovano poi derubate di borse o altri oggetti che hanno nel veicolo. Il sistema messo in atto dai malintenzionati è appunto quello di lampeggiare coi fari per far rallentare la vettura della vittima.

Una volta che la persona è caduta ’in trappola’ e che il veicolo è fermo, uno dei malviventi distrae la persona al volante, nel frattempo un complice si infila nell’abitacolo per arraffare borsette o altro bottino. Diversi sono stati i furti, tra tentati e messi a segno, avvenuti in particolare in alcune zone isolate e perfino in parcheggi di supermercati o di centri commerciali. Il consiglio è quello di non fermarsi mai in luoghi isolati e, se possibile, meglio dirigersi verso la più vicina caserma dei carabinieri.