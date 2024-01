Ladri in azione a Scandiano. Allarme sui social: "Sono in tre". E spuntano pure le loro foto

"Invito tutti a stare attenti, c’è in giro una banda di ladretti che cerca di intrufolarsi nelle case appena cala il sole". È l’avviso circolato sui social, sulla pagina Sei di Scandiano se..., l’altro giorno: un utente non solo ha riportato la segnalazione ma anche i fotogrammi delle immagini delle telecamere: si vedono degli uomini incappucciati e in parte col volto travisato, ripresi vicino alle abitazioni. "Questi giovanotti girano in tre – si legge ancora sul post –, due fanno finta di girare attorno alle vostre case e fanno il palo e uno cerca di infilarsi dentro le case per ’grattare’ qualcosa. Se vedete qualche movimento sospetto, segnalatelo". Tra i tanti commenti, c’è chi fa presente che i ladri sono riusciti a entrare e a rubare anche i suoi quattro cani presenti nel giardino.

Un altro scrive che "non hanno paura di niente e non si fermano davanti a nulla. Sono entrati in casa dei miei genitori un mese fa al solito orario, dalle 18 alle 20, hanno svaligiato tutta casa e messo tutto sottosopra". Un altro ancora scrive che drogano e addormentano i cani in giardino. Quelli "di un mio amico erano ancora intontiti il giorno dopo". In generale, si percepisce molto sconforto per la situazione della sicurezza in paese: di furti, tentati oppure andati a segno, ce ne sarebbero stati parecchi, anche di recente.

c. g.